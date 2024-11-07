Иммунитет не справляется: Полина Гагарина страдает от «туберкулезного» кашля

37-летняя певица Полина Гагарина заявила, что у нее «туберкулезный» кашель. Знаменитость пожаловалась на здоровье в соцсети.

По словам певицы, ее иммунитет не справляется с вирусами, поэтому она часто болеет. Полина пожаловалась, что не может уйти на больничный из-за неотложных дел.

«Сегодня две съемки, один концерт, одна премия, «туберкулезный» кашель. В четвертый раз болею за эту осень… Люблю осень», — написала знаменитость.

И, действительно, Гагарина не стала отменять планы из-за болезни. В тот же вечер она появилась на премии журнала «ОК!», где получила награду в номинации «Музыка».

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