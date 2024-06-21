«Знаменательный город»: Стас Михайлов признался в любви к Санкт-Петербургу

Народный артист России Стас Михайлов признался в любви к Санкт-Петербургу. Об этом музыкант рассказал в интервью 78.ru после своего первого за почти пять лет концерта в Северной столице.

По словам певца, во время шоу он исполнил для петербуржцев как свои главные хиты, так и новые песни. Исполнитель подчеркнул, что город встретил его потрясающе, вследствие чего на сцене ему также захотелось исполнить треки, которые он давно не пел.

«И для меня это очень знаменательный город. Я сюда приезжаю очень тепло, такое ощущение, что просто годы не успеваю считать. А если так оглянуться, то порядок уже такой внушительный здесь. Прошло-то сколько лет… с 94-го года. Ну да… и это были такие шажочки-ступенечки, поэтому для меня Петербург — это очень тёплый город, это не пустые слова», — поделился артист.

Ранее стилист Лариса Голубева объяснила, зачем Стасу Михайлову кресты на брюках.

Также Михайлов признался, что ни за что не согласится выступать с Сергеем Шнуровым.