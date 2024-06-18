Хочет защитить другое место: зачем Стас Михайлов носит кресты на брюках

Несколько дней назад Стас Михайлов предстал перед подписчиками в необычном образе. Народный артист надел белую футболку, такого же цвета джинсовку и джинсы, аксессуаром к которым стал ремень с крестами. Некоторые фанаты не поняли, зачем исполнителю хита «Все для тебя» столько православных символов в таком необычном месте. За комментарием портал «Страсти» обратился к стилисту Ларисе Голубевой.

Стас Михайлов — человек православный: о вере он неоднократно рассказывал в интервью. 55-летний артист признавался, что носит крест, засыпает с ним и просыпается. Певец также регулярно ходит в церковь.