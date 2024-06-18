Хочет защитить другое место: зачем Стас Михайлов носит кресты на брюках
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Несколько дней назад Стас Михайлов предстал перед подписчиками в необычном образе. Народный артист надел белую футболку, такого же цвета джинсовку и джинсы, аксессуаром к которым стал ремень с крестами. Некоторые фанаты не поняли, зачем исполнителю хита «Все для тебя» столько православных символов в таком необычном месте. За комментарием портал «Страсти» обратился к стилисту Ларисе Голубевой.
Стас Михайлов — человек православный: о вере он неоднократно рассказывал в интервью. 55-летний артист признавался, что носит крест, засыпает с ним и просыпается. Певец также регулярно ходит в церковь.
Стилист назвала странным такой выбор для размещения крестов. По ее мнению, чтобы показать свое отношение к вере, его нужно было продублировать и на шее. Но у звезды религиозный символ переместился ниже пояса.
«Сегодня представлен большой выбор различных украшений. На снимках артиста видно, что Стас следует трендам и зачастую дублирует аксессуары: надевает два похожих кольца, браслета. Православные христиане носят крест с цепочкой на шее и перекрещиваются на груди, чтобы защитить сердце, грудную клетку как центр своей души. У артиста центр значимости, по всей видимости, переместился в другое место, и он захотел уберечь его»
Лариса Голубева
Стилист
Она отметила, что, возможно, у певца есть крестик на шее, но он почему-то не захотел его показать фанатам, в отличие от ремня. Кроме того, скорее всего, кресты освящены у батюшки, так как артист следует всем церковным правилам.
«Крест — это не всегда отсылка к православию, он может быть и просто аксессуаром, но нет ничего плохого в том, чтобы транслировать его и как средство защиты, религиозный символ»
Лариса Голубева
Стилист