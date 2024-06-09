«Это мое личное предубеждение»: Стас Михайлов категорически отказался петь с Сергеем Шнуровым

Певец Стас Михайлов заявил, что не согласится выступать вместе с Сергеем Шнуровым ни при каких обстоятельствах. О своем отношении к артисту он рассказал на шоу «Звезда в ответе».

В 2014 году дороги музыкантов разошлись. Михайлов так поругался со Шнуровым, что конфликт перешел в драку, после чего они до сих пор не общаются. Ссора произошла после того, как Сергей высмеял весь российский шоу-бизнес в композиции «Любит наш народ».

Стас Михайлов открыто говорит, что никогда не будет петь с лидером рок-группы «Ленинград».

«Я не буду петь со Шнуром. Это мое личное предубеждение. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, где будет мат на сцене. Я не хочу в этом участвовать», – утверждает исполнитель хита «Все для тебя».

Певец подчеркивает, что его слова касаются не только Шнурова, но и всех других артистов, которые ругаются матом на сцене.

«Это дело каждого человека. Не значит, что это плохо, но это не всегда, на мой взгляд, корректно. Я думаю, много мест, где можно ругаться матом. Сцена – это не то место, где можно реализовываться, когда человек ругается матом», – пояснил он.

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