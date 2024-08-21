«Знала, на что подписывалась»: Бородина высказалась о расставании с возлюбленным

Ксения Бородина попросила не писать ей про расставание с возлюбленным Николаем Сердюковым. Телеведущая отреагировала на слухи о ссоре в соцсети.

После того, как Бородина рассекретила отношения с Сердюковым, в ее блоге ежедневно появлялись публикации с ним. Недавно Ксения спровоцировала слухи о расставании с Николаем, исчезнув из соцсетей. Выйдя на связь с подписчиками, телеведущая попросила не писать ей подобные сообщения.

«Я, конечно, знала, на что подписывалась, когда выставила Николая, но это не значит, что если его день или неделю нет в моих сторис, то вы будете разрывать директ вопросами: «Где он? Вы поругались?». Заранее спасибо за понимание», — высказалась знаменитость.

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