«Девушки помладше еще не набили шишек»: молодой избранник Бородиной пошутил про ее возраст

Молодой возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков пошутил про возраст телеведущей. Николай высказался о романе с Ксенией в беседе с Vokrug.tv.

Бородина старше избранника на 5 лет, однако Сердюков дал понять, что разница в возрасте его не смущает. По словам мужчины, он не смотрит на цифры в паспорте, когда начинает отношения. Николай считает, что самое главное — наличие химии между людьми.

«Любви все возрасты покорны. У меня были разные девушки: и очень молодые, и мои сверстницы, и постарше. Главное то, какой человек в жизни. Просто девушки помладше еще не набили шишек, не получили опыта в отношениях, и с ними, наверное, будет сложнее. А девушки постарше уже что-то в этой жизни понимают, в чем-то разбираются», — высказался возлюбленный Ксении.

Также Николай отметил, что его привлекает определенный типаж девушек. Как выяснилось, Сердюков равнодушен к блондинкам, но зато ему нравятся брюнетки с восточной внешностью.

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