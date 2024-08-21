«Отец-удалец»: Павел Дуров перестал выходить на связь с матерью своих детей

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что он игнорирует ее. Ирина пожаловалась на поведение бизнесмена в соцсети.

Летом 2024 года Павел Дуров сделал признание о донорстве и помощи бездетным парам. По словам бизнесмена, он хочет открыть ДНК-код, чтобы его наследники могли найти друг друга. Ирина Болгар осудила Дурова после признания. Она считает, что дети могут столкнуться с травлей из-за слов отца. Теперь, как выяснилось, Павел стал игнорировать Ирину и признанных наследников.

«Многодетный отец-удалец по-прежнему не на связи», — сообщила Болгар.

Отметим, что сам Павел не комментирует высказывания Болгар и не подтверждает их закончившийся роман.

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