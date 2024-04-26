Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что назвал сына Иваном. Об этом он написал в соцсетях.

В конце февраля 2024 года стало известно, что шоумен Гоген Солнцев впервые стал отцом. Малыша рожали дома, а отец самостоятельно перерезал пуповину.

Однако о том, как зовут новорожденного, Гоген до последнего не рассказывал. Теперь же в своем блоге шоумен рассекретил имя ребенка, посвятив ему стихотворение.

«Сыночек, милый Ванечка, родной и долгожданный мой, желанный! Как счастлив, что теперь отцом твоим я стал наконец-то! Папочкой, папой. Люблю и так похож ты на меня, я горд! Второй Гоген! Иван Ильич, ты солнце! Расти и будь здоров! А я всегда рядом!» — написал он.

Многие подписчики отметили, что стихотворение не рифмуется: «Раз, два, три, четыре, пять — с детства с рифмой я дружу». Впрочем, это не смутило молодого отца.

Ранее мы писали о том, что Гоген Солнцев вынужден отказываться от работы после рождения сына.