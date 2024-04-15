«Внешне делал из себя роль приличного мужа»: оскандалившийся Кологривый признался в изменах жене с Муцениеце

Актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана», признался, что изменял жене. У него даже был короткий роман с бывшей супругой Павла Прилучного Агатой Муцениеце.

В интервью на YouTube-канале FAMETIME TV актер рассказал, что ему хотелось еще погулять, поэтому Кологривый не смог стать хорошим мужем.

«Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие», — сказал он.

Роман с женой Прилучного у Кологривого произошел на съемках фильма «Я — медведь». В картине артисты играли роль пары, и чувства перешли с экрана в жизнь. В какой-то степени это помогло им лучше вжиться в образ, но их отношения быстро закончились.

Об отношениях Никиты узнала его супруга Александрина Питиримова, и тогда они решили развестись. Однако жена звезды «Слова пацана» и сам Кологривый отрицали, что причиной разрыва стала именно его интрижка с Муцениеце.

Питиримова утверждала, что слухи об отношениях Никиты с бывшей женой Прилучного просто чья-то фантазия.

Ранее актер посетил один из баров Новосибирска вместе с друзьями. Сначала, по словам персонала, он вел себя адекватно, но из-за алкоголя стал приставать к одной из официанток. Получив от девушки отказ, Кологривый укусил ее, а после пошел ругаться с другими посетителями и охранниками. В итоге Никиту задержали, и его отправили под административный арест на семь суток.