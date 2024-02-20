«Значит такая судьба»: Мария Кравченко заявила о борьбе с выгоранием

Звезда Comedy Woman, юмористка Мария Кравченко рассказала о внезапном отпуске, который спас ее от сильного выгорания. Об этом она заявила в интервью «Теленеделе».

По словам артистки, ее отпуск длился всего неделю, однако он оказался именно тем, что ей требовалось на тот момент. Комикесса уточнила, что до поездки на протяжении шести месяцев работала практически без выходных.

Кравченко призналась, что в конце января попросила коллегу Татьяну Морозову подменить ее из-за нехватки сил. Так, знаменитость отыграла последний спектакль перед отпуском и отправилась в аэропорт. Артистка подчеркнула, что ее не волновала ни задержка рейса, ни неисправный борт.

«Было плевать на все, давайте просто полетим! Упадем и разобьемся? Ну значит такая судьба. Я ничего не боялась, только хотела уехать», — поделилась она.

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