Актриса Марина Александрова уехала из России: «Я сбежала»

Актриса Марина Александрова отправилась на отдых. Звезда «Бедной Насти» улетела на Мальдивы вместе с семьей.

Марина Александрова опубликовала фото с отдыха на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Снимок сделала дочь артистки.

Последний раз она была на Мальдивах, когда ей было 20 лет — звезда тогда принимала участие в шоу «Последний герой».

«Именно после участия в программе я сформулировала, что у каждого есть свой остров, где хочется скрыться, когда кажется, что серому небу нет конца… окружив себя любимыми, я сбежала. Пусть в жизни наших детей солнечных дней будет больше», — написала артистка.

С мужем, режиссером Андреем Болтенко, Марина познакомилась еще в 2011 году, и они до сих пор вместе. Пара воспитывает двух детей — 11-летнего Андрея и 8-летнюю Екатерину. Звезда не любит делиться подробностями личной жизни в социальных сетях, но иногда публикует трогательные снимки с супругом.

Ранее актриса Марина Александрова отправилась в Шанхай вместе со своей семьей. Они поехали в Китай перед Новым годом.