«Был достаточно сложный период»: как Костя из «Ворониных» навредил карьере актера Георгия Дронова

Актер Георгий Дронов признался, что столкнулся с проблемами в работе из-за роли Кости в популярном сериале «Воронины». По его словам, из-за ситкома долгое время в нем все продюсеры и режиссеры не видели потенциала, поэтому ему пришлось «уйти в тень».

В 2000-х годах российские телеканалы снимали немало адаптаций американских ситкомов. Один из самых успешных – «Воронины». Он стал настолько популярен, что длился дольше, чем оригинал. Однако это пагубно сказалось на актерах, задействованных в проекте. Так, Георгий Дронов стал «заложником одной роли», поэтому, когда вышел последний сезон, он остался без новых предложений в кино.

«Был достаточно сложный период, связанный с тем, что у большинства продюсеров я был связан с Костей Ворониным. И нужно было, чтобы прошло какое-то время, а также со стороны продюсеров необходима была смелость дать мне возможность», - поделился Дронов с Пятым каналом.

Первым, кто поверил в актера, оказался режиссер Дмитрий Дьяченко. Он предложил ему сыграть в своем триллере «Бешенство». По словам Георгия, он увидел в нем потенциал и помог «снять маску».

Ранее Георгий Дронов заявил об усталости от комедийных проектов.