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Опубликовано 04 июня 2024, 18:55
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Zivert спровоцировала слухи о беременности

Певица Zivert выложила фото с округлившимся животом.
Zivert спровоцировала слухи о беременности

© Lomohov Anatoly/East News

Российскую певицу Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) заподозрили в беременности после недавней публикации в микроблоге звезды.

Zivert спровоцировала слухи о беременности

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Так, артистка разместила снимок с путешествия в Италии. На фото запечатлена девушка, держащая руку на округлившемся животе. Поклонники предположили, что исполнительница может ждать первенца.

В сентябре минувшего года Zivert рассказала, что пока не планирует заводить детей. Певица также опровергла слух о том, что отказалась от курения и спиртного в 2014 году, поскольку планировала ребенка.

Знаменитость призналась, что в тот момент она даже не думала о родах. Вдобавок сейчас она также пока не планирует становиться матерью. Она в шутку добавила, что ее «часики не тикают», поскольку она их не носит.

Ранее Zivert рассказала, что вернется на сцену в сентябре после паузы в карьере.

Также сообщалось, что актриса Мария Шукшина отказалась отдавать права на произведения отца Лидии Шукшиной.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Zivert
беременность
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