Zivert спровоцировала слухи о беременности

Так, артистка разместила снимок с путешествия в Италии. На фото запечатлена девушка, держащая руку на округлившемся животе. Поклонники предположили, что исполнительница может ждать первенца.

В сентябре минувшего года Zivert рассказала, что пока не планирует заводить детей. Певица также опровергла слух о том, что отказалась от курения и спиртного в 2014 году, поскольку планировала ребенка.

Знаменитость призналась, что в тот момент она даже не думала о родах. Вдобавок сейчас она также пока не планирует становиться матерью. Она в шутку добавила, что ее «часики не тикают», поскольку она их не носит.

Ранее Zivert рассказала, что вернется на сцену в сентябре после паузы в карьере.

Также сообщалось, что актриса Мария Шукшина отказалась отдавать права на произведения отца Лидии Шукшиной.