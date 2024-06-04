Мария Шукшина отказалась отдавать права на произведения отца Лидии Шукшиной. Об этом сообщает mk.ru.

В суде продолжается спор между членами семьи писателя Василия Шукшина. Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина некоторое время назад передала права на произведения писателя Марии Шукшиной, обойдя ее сестру Ольгу.

Ольга посчитала, что ее права нарушены и обратилась в суд с требованием признать передачу прав на произведения недействительной.

Сообщалось, что к судебному заседанию стороны предложат мировую друг другу. Так и произошло, однако в мировом соглашении Марии Шукшиной было указано, что все права на произведения знаменитого отца останутся у нее.

«Лидии Николаевне при этом в собственность не возвращается ничего. То есть вся доля Лидии Николаевны остается у Марии. И дочь ей не возвращает ничего, оставляя все отчисления себе. Сказать, что мы удивлены таким „щедрым“ предложением от Марии, — значит, не сказать ничего», — рассказала адвокат Вербицая-Линник.

По словам юриста, суд отложил слушания для подготовки нового мирового соглашения, которое устроит все стороны процесса.

Ранее мы писали о том, что Мария Шукшина жестко разнесла современный отечественный кинематограф.