Объявившая о паузе в карьере певица Zivert раскрыла, когда вернется на сцену

Певица Zivert (Юлия Зиверт), объявившая в феврале о паузе в карьере из-за серьезных проблем со здоровьем, рассказала о своем самочувствии. В личном блоге исполнительница хита Life поделилась подробностями своего состояния и раскрыла, когда снова выйдет на сцену.

В феврале этого года Zivert отменила выступления до осени из-за сильных болей в спине. Накануне певица сообщила подписчикам в личном блоге, что ее состояние улучшается, однако о полном выздоровлении и восстановлении говорить пока рано.

«Спина налаживается, но еще не стабильно», — рассказала Zivert.

На вопрос подписчицы о том, когда артистка вернется на сцену, Zivert ответила, что планирует возобновить концертную деятельность осенью.

«С сентября заступаю на вахту!» — заявила певица.

В комментариях под свежим постом знаменитости в соцсети подписчики отметили, что Zivert сейчас в отличной форме, несмотря на болезнь.

«Очень хорошо выглядишь! Восхитительная фигура!», «Юля такая красивая! И как здорово, что спина исцеляется», «Богиня», — написали пользователи Сети.

Напомним, Zivert приняла решение на время уйти со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем. Выяснилось, что певицу беспокоят сильные боли в спине. По словам артистки, она решила объявить о паузе в карьере сама, чтобы избежать недомолвок.

«Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас он бьет в колокол», — призналась тогда знаменитость.

Позднее стало известно, что певицу беспокоит остеохондроз позвоночника. Как оказалось, диагноз выявили еще в 2022 году, но за два года ситуация только ухудшилась. Болезнь перешла в острую фазу, боли в спине усилились, поэтому Zivert физически не могла продолжать выступать с концертами.

Ранее мы писали о том, что Zivert появилась на съемках шоу «Голос» после новости о болезни.