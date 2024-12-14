«Жуткая история»: Полина Максимова попала в аварию во время съемок в кино

Полина Максимова призналась, что во время съемок в кино попала в аварию.

Актриса принимает участие в съемках второй части фильма «Чебурашка», которые проходят в разных местах, включая даже и Абхазию. Полина сообщила, что в этом регионе с ними произошла неприятная ситуация, после которой у нее появилась фобия.

Максимова рассказала, что в Абхазии по дороге в аэропорт с автомобилем, в котором она находилась, случилась авария: сзади в их машину въехали на большой скорости, из-за чего водитель врезался в впереди стоящую.

Полина не стала скрывать, что теперь планирует отказываться от съемок в Абхазии из-за произошедшей аварии. Кроме того, теперь она собирается передвигаться на таком виде транспорта, который можно было бы назвать безопасным.

«Мы снимаем продолжение "Чебурашки", несколько смен было. Пока я ехала в аэропорт, в нас въехала машина. Наша машина по силе инерции въехала в следующую. Там до детей, которые ехали сзади, оставалось три сантиметра. Жуткая история на самом деле. С тех пор я поняла, что машина, которая меня возит на съемки, должна быть очень безопасным джипом. Я больше не буду никогда сниматься в Абхазии, я боюсь», — разоткровенничалась Максимова в программе «Шоу Воли».

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