«Полный бред, абсурд и циничная, наглая ложь»: экс-продюсер «Руки Вверх!» «обрушился» на Сергея Жукова

Бывший продюсер группы «Руки Вверх!» Андрей Маликов откровенно рассказал об отношениях с солистом коллектива Сергеем Жуковым. В интервью Газета.Ru он обвинил певца во лжи, а также раскритиковал новый фильм о группе.

Андрей Маликов работал с «Руки Вверх!» с 1996 по 1999 год. Продюсер утверждает, что он принимал участие в создании первых альбомов группы. Однако участники коллектива внезапно «сбежали» от него, а после начали «порочить его честь и достоинство». По словам собеседника издания, Сергей Жуков обвинил его в воровстве, что является ложью.

«В 1999 году группа сбежала от меня при участии третьей стороны и аффилированных лиц. Сергей, конечно, показывает все это, изменив все даты, события, города, обвинив меня в воровстве безумных денег. Все это наглая, циничная ложь. И это началось не вчера. Это началось в начале 2000-х годов», — заявил Андрей Маликов.

Экс-продюсер группы добавил, что после выхода фильма «Руки Вверх! 10 лет, все по-честному» участники коллектива начали «умышленно совершать действия, порочащие его честь и достоинство, деловую репутацию».

Что касается недавно вышедшей картины «Руки Вверх!» режиссера Аскара Узабаева, то Андрей Маликов подчеркнул, что там «все перевернуто с ног на голову: даты, времена, события, квартиры». Также собеседник издания заявил, что «категорически не согласен с демоническим образом продюсера-бандита» в фильме, а заключительную сцену он назвал «полным бредом».

«Последняя сцена фильма, где на встрече Жуков обвиняет меня в получении от канала „MTV Россия“ по 50 тыс. долларов за каждый эфир клипов — это вообще полный бред, абсурд и циничная, наглая ложь», — высказался продюсер.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Маликов назвал условия для примирения с Сергеем Жуковым.