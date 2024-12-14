«Внешность такая деревенская»: Хилькевич заявила, что Майами оскорбил ее во время проб в кино

Анна Хилькевич вспомнила о первой встрече с Олегом Майами. Актриса призналась, что тогда артист не оценил ее внешность, назвав ее деревенской.

Актриса призналась, что однажды оказалась на пробах вместе с Олегом, с которым ей нужно было сыграть роль. Во время эмоциональной отработки сцены Майами сделал замечание Хилькевич по поводу ее внешности.

Анна не стала скрывать, что такое заявление обидело ее, однако на тот момент она решила не устраивать разборки с коллегой по цеху.

«Пробы в кино с партнером — им оказался Майами. И мы что-то как-то разговариваем на настроении. И говорит мне: "Ну, у тебя, конечно, внешность такая... деревенская". Я проглотила, конечно, но это что такое?!», — возмутилась Анна в отрывке из шоу Карины Нигай «Сплетница», опубликованном в Telegram-канал «Звездач».

История шокировала слушателей Анну: Карина Нигай поинтересовалась, почему она все-таки не разобралась с Олегом из-за сказанного, а Иван Чуйков удивился, что именно Майами решил акцентировать внимание на внешности Хилькевич.

Анна также заявила, что если эта ситуация случилась бы накануне, то отмалчиваться она явно бы не стала.

Ранее мы писали о том, что Светлана Грачева ответила на предложение Олега Майами полететь с ним в Таиланд.

Также сообщалось, что Анна Хилькевич рассказала о проблемах со здоровьем.