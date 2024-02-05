Журналисты выяснили планы улетевшей в США певицы Наташи Королевой в отношении РФ. Об этом сообщает издание mk.ru.

На днях певицу Наташу Королеву заметили в Майами. Как выяснилось, артистка прилетела в США на день рождения мамы Людмилы Порывай. В окружении певицы сообщили, что в середине февраля она вернется в РФ.

«Маме Люде в этом году исполняется 78 лет. Она находится в таком возрасте, когда внимание и забота со стороны дочери ей просто необходимы», — высказался инсайдер.

После возвращения в Россию у Наташи начнется большой гастрольный тур. Организаторы выступлений отметили, что Королева является самой востребованной артисткой в стране: «люди ее любят» и с удовольствием ходят на концерты «на протяжении 35 лет».

«Своими песнями Наташа дарит позитив и хорошее настроение. Королева, в отличие от многих своих коллег, еще ни разу не останавливалась», — резюмировали организаторы выступлений.

Ранее певица Наташа Королева нашла нужным рассказать об увеличении груди на 2 размера. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 48-летний актер Максим Аверин прокомментировал «голую» вечеринку словами о свободе.