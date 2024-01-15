«На два размера»: Наташа Королева заговорила про увеличение груди
Певица Наташа Королева нашла нужным рассказать об увеличении груди на 2 размера.
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Певица Наташа Королева нашла нужным рассказать об увеличении груди на 2 размера. Об этом стало известно на съемках шоу «Конфетка».
Для выхода в свет исполнительница хита «Желтые тюльпаны» выбрала красное платье с глубоким декольте. Пока визажисты готовили артистку к выходу, она рассказала об изменениях во внешности.
Как выяснилось, за последнее время бюст Наташи увеличился до 5 размера. Королева отметила, что ради этого не ложилась под нож хирурга. По словам певицы, грудь сама начала расти.
«Всем девочкам, которые переживают из-за маленькой груди, хочу сказать: «Не волнуйтесь!». В 50 бюст вырастает. У меня на два размера», — цитирует Кp.ru высказывание Наташи из личного блога.
Пообщавшись с подписчиками, Королева отправилась на съемочную площадку.
Ранее сообщалось о том, что невестка Наташи Королевой нашла новую подработку. Подробности смотрите в этой статье.
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