«Проблема возникла давно»: Максим Аверин высказался о «голой» вечеринке Ивлеевой

48-летний актер Максим Аверин прокомментировал «голую» вечеринку словами о свободе. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце 2023 года состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой, из-за которой ее гости столкнулись с отменой на ТВ. После скандального мероприятия прошло уже полтора месяца, однако про него по-прежнему говорят. Звезда сериала «Склифосовский» прокомментировал ситуацию.

По словам Аверина, публичный человек всегда должен думать о том, «в какую дверь он заходит». Актер отметил: на сегодняшний день нравственные ориентиры заметно сместились. Максиму досадно, что сейчас в норме оскорбления и насилие.

«Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым или взять себе нечеловеческое имя», — высказался Аверин.

По словам Максима, взрослым людям необходимо показывать юному поколению только положительный пример. Также артист добавил, что знаменитости не должны полностью освещать свою жизнь.

«Проблема возникла давно. Должна быть какая-то тайна. Когда про артиста все знают, это отвлекает от творчества», — резюмировал Аверин.

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