Журналисты выяснили факты о певице Софии Тарасовой, ставшей фавориткой Меладзе

Журналисты выяснили факты о Софии Тарасовой, ставшей фавориткой Константина Меладзе. Об этом сообщает издание StarHit.

Осенью 2023 года Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Что стало причиной их расставания — певица не сообщила. Поговаривают, экс-супруги разошлись из-за связи музыканта с Тарасовой. Дело в том, что недавно продюсер и экс-солистка «ВИА Гры» записали романтическую композицию. Кроме того, молодую певицу заметили вместе с Валерием Меладзе на зарубежном мероприятии. При этом ни Тарасова, ни Меладзе никак не комментируют слухи об их романе.

Журналистам удалось выяснить, что артистка состоит в отношениях с иностранцем по имени Джеймс. София нередко выкладывает с ним фото в личном блоге.

Также россияне убеждены, что именно Меладзе продвигает начинающую артистку в шоу-бизнесе. Однако и это суждение является ошибочным. По информации источника, Тарасова родилась в обеспеченной семье. Влиятельные родители певицы помогают ей продвинуться по карьерной лестнице.

Ранее мы писали о том, что певец Валерий Меладзе устроил закрытый концерт в Лондоне для обеспеченных дам. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 54-летняя телеведущая Эвелина Бледанс готова родить от певца Григория Лепса.