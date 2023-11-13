54-летняя телеведущая Эвелина Бледанс готова родить от певца Григория Лепса

54-летняя Эвелина Бледанс готова родить от певца Григория Лепса. Об этом стало известно из эфира шоу «Звезды сошлись».

Осенью 2023 года Лепсу удалось удивить публику, сообщив о наличии внебрачного сына. По словам певца, его наследник уже взрослый и имеет свою семью. Также он уточнил, что не общается с сыном и даже не планирует. В эфире шоу Эвелина прокомментировала ситуацию.

По словам телеведущей, экс-возлюбленная Лепса — счастливая женщина, поскольку на ее месте хотела бы оказаться каждая. По мнению Эвелины, любая россиянка «мечтает иметь ребенка» от Лепса, в том числе и она.

«Я бы родила от Лепса, да», — заявила знаменитость.

Отметим, что исполнитель хита «Натали» никак не комментировал высказывание Эвелины.

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