Певец Валерий Меладзе устроил закрытый концерт в Лондоне для обеспеченных дам. Об этом сообщает портал 116.ru.

По информации источника, Меладзе заметили в компании «девушек из высшего общества». Артист выступил в элитном клубе в Лондоне, в который не каждый может попасть. Для того, чтобы там оказаться, два члена клуба должны выдвинуть кандидатуру желающего.

В Сети появились ролики с того вечера. Ими поделилась дочь экс-депутата Госдумы от Татарстана Эльсина Хайрова. Для мероприятия девушка выбрала пальто от известного бренда, стоимость которого 1,3 млн рублей, обувь от этого же производителя и сумку за 300 тысяч.

Известно, что Валерий развлекал состоятельную публику песнями «Девушки из высшего общества» и «Океан и три реки». Во время исполнения второй композиции артист передавал микрофон гостьям мероприятия.

Ранее мы писали о том, что Валерий Меладзе в два раза повысил цену на новогодние выступления за рубежом. Подробности смотрите в этой статье.

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