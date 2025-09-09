«Журналисты – твари конченые»: директор Антонова вышел из себя после новостей об отмене его концертов

В СМИ появились новости об отмене юбилейных концертов певца Юрия Антонова из-за его проблем со здоровьем. Директор народного артиста Олег Давыдов назвал эту информацию недостоверной.

По словам Давыдова, у музыканта и не планировалось в ближайшее время никаких выступлений. Концертный директор Антонов обвинил журналистов в распространении фейковых новостей.

«Журналисты врут, как всегда, ничего не меняется. Вы можете написать от моего имени, что журналисты, которые пишут это все, — твари конченые. Врут на каждом шагу», — приводит слова Давыдова Абзац.

Ранее сообщалось, что исполнитель хита «Море» отменил юбилейные концерты из-за проблем с давлением. 80-летний артист якобы не слышит звук и может петь максимум 45 минут. Однако он продолжает выступать на частных мероприятиях, писали СМИ.

Недавно музыканта увезли на «скорой» за несколько часов до концерта на фестивале «Новая волна». Антонов говорил, что в тот день его подвело давление.