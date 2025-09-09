Певец Юрий Антонов отменил юбилейные концерты из-за проблем с давлением

Юрий Антонов отменил юбилейные концерты из-за проблем с давлением. 80-летний артист не слышит звук и может петь максимум 45 минут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, Антонов отказался от фанеры — он согласен выступать только под живой звук, хотя каждый выход на сцену ему дается с трудом. Именно поэтому программа певца длится 45 минут — больше 10 песен он не исполняет.

Как утверждает источник, за последнее время артист перенес 5 микроинсультов, поэтому он отменил большой юбилейный концерт. Сейчас певец выступает на частных мероприятиях. Его команда из девяти человек требует 12 млн рублей за концерт и еще миллион на райдер.

На данный момент представители Антонова не комментировали новости о проблемах со здоровьем.

