«У любого человека бывает»: Юрий Антонов назвал причину срыва выступления на «Новой волне»

Юрий Антонов объяснил срыв выступления на «Новой волне» проблемами с давлением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Казани проходит фестиваль «Новая волна», в один из дней которого должен был выступить Антонов. Однако за несколько часов до концерта в СМИ появилась новость о том, что артиста увезли на скорой. Несмотря на ухудшение состояния, певец все-таки выступил на гала-вечере. После концерта Антонов вышел к прессе и подтвердил проблемы со здоровьем.

«Знаете, у любого человека в моем возрасте бывает давление. Вот давление подвело», — высказался артист.

Примечательно, что в момент госпитализации директор Антонова объяснял срыв выступления «техническими неполадками».

Ранее сообщалось, что певец Юрий Антонов не общается с сыном, который отказался от его фамилии. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певец Валерий Леонтьев потратил более миллиона рублей на проживание в Казани.