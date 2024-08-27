«Журналисты, можете спать спокойно!»: Костенко отреагировала на новости о «побеге» из РФ

Модель Анастасия Костенко высмеяла сообщения о «побеге» из страны из-за долгов. Анастасия отреагировала на новости в СМИ в соцсети.

В конце августа Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отправились на Кипр без детей. Журналисты посчитали, что супруги уехали из страны из-за проблем Анастасии с ФНС. Однако модель опровергла подобные сообщения. В личном блоге она прикрепила заголовки СМИ о «побеге» и высмеяла их. Более того, Костенко обратилась к журналистам и заявила, что ждет от них еще одну статью.

«Журналисты, можете спать спокойно! Ждем статью, что мы вернулись. Москва, мы скучали», — высказалась знаменитость.

Дмитрий Тарасов поддержал жену и добавил, что считает Москву своим домом и любимым городом.

«Люблю бывать везде, другие страны посещать, но Москва — мой родной дом», — резюмировал футболист.

Ранее Анастасия Костенко ответила на вопрос об очередной беременности. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Андрей Губин исполнил отрывок из записанной в Берлине новой песни «Покемон».