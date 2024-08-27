«Идет по краю»: Губин исполнил новую песню, которую записал в Берлине

Российский певец, композитор и автор песен Андрей Губин исполнил отрывок из записанной в Берлине новой песни под названием «Покемон». Он спел ее во время беседы с корреспондентом Telegram-канала Mash.

Общественность пристально следит за жизнью артиста, который пропал из поля зрения публики после проблем со здоровьем. Несмотря на это, Губин продолжал работать и даже записывал песни.

Он признался, что записал трек «Покемон» два года назад в Берлине, но не смог провести релиз песни из-за изменившейся ситуации в мире. Также Андрей объяснил смысл композиции и спел отрывок.

«Может я отдам ее кому-то. Современно. Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит. Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит. Кто-то идет по кругу, кто-то идет по краю. Кто-то бежит по трассе, опасностью пренебрегая», – поделился певец.

Ранее Андрей Губин рассказал, что готов вернуться на сцену, но только когда позволит здоровье. Он подчеркнул, что любит творить и все эти годы занимался музыкой.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, кому бы Андрей Губин мог отдать свою новую песню. Он предложил несколько вариантов и ответил, почему певец не смог бы исполнять трек сам.