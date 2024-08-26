В пятый раз: жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ответила на вопрос об очередной беременности

Бывший футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко воспитывают четырех детей. Однако, судя по всему, они не намерены останавливаться на достигнутом. В планах у пары завести пятого ребенка.

Об этом стало известно из соцсетей главы большого семейства. Тарасов отметил на вопрос подписчиков о пополнении. Точнее он адресовал его своей возлюбленной. Анастасия ответила фанатам бывшего футболиста, что планирует вместе с супругом пятого ребенка.

Но произойдет это не в ближайшее время. Вероятно, в данный момент пара сосредоточена на воспитании четырех наследников.

«Да, хотим, но не сейчас. Но хотим», — подтвердила Костенко.

Ранее в Сети появилось сообщение, что супружеская пара сбежала из России после новостей о долгах. У Анастасии, как передавали СМИ, налоговая заблокировала счета.