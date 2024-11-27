Журналисту Юрию Дудю* грозит штраф до 50 тысяч за отсутствие плашки иноагента

Журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ) грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналиста за производство и распространение материалов в Сети без указания статуса иноагента. Ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

«Суд зарегистрировал протокол в отношении Дудя*, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — сообщает источник.

На данный момент журналист не комментировал новость о нарушении.

Ранее на Юрия Дудя* возбудили административное дело из-за интервью с Артемием Лебедевым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что телеведущий Михаил Шахназаров анонсировал возвращение в РФ Кирилла Сафонова.

*признан иноагентом на территории РФ