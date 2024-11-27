Журналисту Юрию Дудю* грозит штраф до 50 тысяч за отсутствие плашки иноагента
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Журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ) грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналиста за производство и распространение материалов в Сети без указания статуса иноагента. Ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
«Суд зарегистрировал протокол в отношении Дудя*, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — сообщает источник.
На данный момент журналист не комментировал новость о нарушении.
Ранее на Юрия Дудя* возбудили административное дело из-за интервью с Артемием Лебедевым. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что телеведущий Михаил Шахназаров анонсировал возвращение в РФ Кирилла Сафонова.
*признан иноагентом на территории РФ