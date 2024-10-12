На Юрия Дудя* возбудили административное дело из-за интервью с Лебедевым

На Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) возбудили административное дело из-за интервью с Лебедевым. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура обвинила Юрия Дудя* в неисполнении закона об иностранных агентах. По данным ведомства, журналист не разместил на своем YouTube-канале в выпуске с дизайнером Артемием Лебедевым необходимую плашку.

«В отношении Дудя* надзорным ведомством было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Это уже не первый штраф, который Дудь* получает из-за нарушения закона — ранее его привлекали к ответственности после размещения в Telegram-канале сообщений без необходимых плашек.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс получил за нарушение ПДД более 793 штрафов на полмиллиона рублей.

*Признан иноагентом на территории РФ.