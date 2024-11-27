Телеведущий Михаил Шахназаров анонсировал возвращение в РФ Сафонова и Савельевой

Телеведущий Михаил Шахназаров заявил, что уехавший в Израиль актер Кирилл Сафонов и его жена, экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева планируют вернуться в Россию.

«Сафонов и Савельева, которые живут в Израиле, решили вернуться в Россию. На Первом канале стартует с ними сериал. Чтобы у вас иллюзий никаких не было о нашем будущем. Да, эти люди считают, что Россию можно поливать», — возмутился Шахназаров в эфире «Полного абзаца» на RuTube.

Телеведущий не стал вдаваться в подробности, но выразил уверенность, что в ближайшее время «возвращенцы» начнут искать пути для того, чтобы снова «присосаться к кормушке».

Ранее Кирилл Сафонов рассказал о жизни в Израиле и признался, что испытывает два чувства патриотизма: врожденное и приобретенное. При этом первое «находится где-то там далеко в Сибири». Актер неоднократно подчеркивал, что уже 14 лет проживает в Израиле. С 2022 года он ни разу не был в России. При этом его жена, Саша Савельева периодически прилетает в Москву.

Также сообщалось, что Сафонов пытается заново построить карьеру за границей. Звездная пара решила отправиться с музыкальным спектаклем под названием «Две судьбы» на гастроли по городам Израиля.