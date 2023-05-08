Журналистка объяснила, зачем распространили фейк о краже часов у Пугачевой на похоронах Юдашкина

В Интернете распространили ложное сообщение, что у певицы Аллы Пугачевой на похоронах дизайнера Валентина Юдашкина украли часы за 2 млн рублей. Журналистка Наталья Радулова предположила, зачем это сделано.

Напомним, появилась информация, что у Примадонны украли часы Hublot, которые ей подарили в позапрошлый день рождения.

Примечательно, но рядом с Примадонной на похоронах Юдашкина на Троекуровском кладбище практически никого не было – певицу все сторонились. К ней подошел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – об их диалоге мы писали ранее.

Журналистка Наталья Радулова в своем Telegram-канале высказала предположение, зачем распространили фейк о краже часов. Она считает, что таким образом хотели отвлечь внимание от теплого приема, который Пугачевой оказали в России.

Она рассказала, что это «известная медиатехнология».

«Народный гнев надо спустить, как пар, через смех», - написала журналистка и добавила, что в таком случае «все выдохнут».

Ранее сообщалось, что Николай Басков и Наташа Королева избегали Примадонну на похоронах. Артисты не здоровались и не разговаривали, держались в стороне.