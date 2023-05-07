Басков и Королева шарахались от прибывшей на похороны Аллы Пугачевой

Почтить память известного модельера Валентина Юдашкина собрался почти весь российский шоу-бизнес. На Троекуровское кладбище даже прилетела из Израиля Алла Пугачева, хотя ее визиту мало кто был рад.

Артисты не здоровались с Пугачевой, не разговаривали, да и держались в стороне. Николай Басков, Наташа Королева, Надежда Бабкина, Дмитрий Буйнов и вовсе будто шарахалась от Примадонны.

«Наташа Королёва щебетала с подружками. Уединилась Надежда Бабкина. В какой-то момент в кучку сбились Газманов с Буйновым, а Дмитрий Маликов пожал руку Укупнику», — пишет mk.ru.

Однако подойти к певице решил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В знак приветствия он поцеловал руку Пугачевой.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров пропал, не явившись на похороны Валентина Юдашкина.