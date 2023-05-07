В сети появился диалог Дмитирия Пескова с Пугачевой на похоронах Юдашкина

Валентин Юдашкин ушел из жизни через три дня после смерти своего коллеги, маэстро моды Вячеслава Зайцева. 59-летний дизайнер страдал от онкологического заболевания, которое обострилось в последние несколько лет.

Смерть законодателей стиля Юдашкина и Зайцева для мира моды стала настоящей трагедией. К тому же, вырастить себе достойную смену им так и не удалось.

На прощание прибыли много представителей отечественного шоу-бизнеса.

Как сообщает издание kp.ru, первым в траурный зал зашел пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Политик был хорошо знаком с модельером. В свое время Юдашкин стал автором свадебного наряда жены Дмитрия, олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Известно, что на похороны Юдашкина прилетела из Израиля его главная муза Алла Пугачева.