Журналистка Ксения Собчак выяснила, что у Жанны Фриске спровоцировали рак гормоны. На YouTube-канале Ксении появился фильм «ЭКО: дикие мифы и неудобная правда».

В Сети существует мнение, что Фриске умерла из-за процедуры ЭКО, которая пагубно повлияла на организм. Гинеколог Карина Бондаренко уточнила, что рост раковых клеток спровоцировали гормоны, выделяющиеся во время беременности.

«По многочисленным исследованиям, глиому спровоцировать и усилить ее рост, и усилить ее свойство к проникновению в ткани, так называемую инвазию, способны гормоны», — высказалась эксперт.

Также врач уточнила, что бесплодие повышает риск возникновения рака репродуктивной системы. По словам эксперта, после смерти Фриске многие женщины отказались от ЭКО.

Ранее 41-летний телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о сыне Платоне от Жанны Фриске. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умерла тяжелобольная сестра Леры Кудрявцевой.