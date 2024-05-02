«Добился неплохих результатов»: Дмитрий Шепелев рассказал о сыне от Фриске

41-летний телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о сыне Платоне от Жанны Фриске. Об этом сообщает StarHit.

Не так давно дети Дмитрия появились в эфире развлекательного шоу. По словам звездного отца, это не первые съемки наследников. Несмотря на имеющийся опыт, они все рано волновались.

Журналисты поинтересовались у Шепелева, хотел бы он, чтобы дети связали жизнь с ТВ. Однако Дмитрий ушел от ответа. По его словам, наследники должны заниматься тем, что им нравится. На сегодняшний день 11-летний Платон увлекается баскетболом, а младший сын Тихон любит гимнастику.

«Платон отдает все свободное время тренировкам и уже добился неплохих результатов. Я уже точно не смогу его обыграть. Предпочтения Тихона соответствуют его возрасту. Ему 3 года», — высказался звездный отец.

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