Журналистка Ксения Собчак распродает гардероб на миллион рублей

Журналистка Ксения Собчак распродает гардероб почти на миллион рублей. Свои наряды она выкладывает на ресейл-платформе, пишет Telegram-канал «Звездач».

Телеведущая активно следит за модой: она ходит на модные мероприятия, следит за новинками и активно рекламирует одежду и аксессуары. Как сообщает «Звездач», Собчак подхватила тренд на осознанное потребление, поэтому она решила избавиться от внушительной части гардероба.

Telegram-канал утверждает, что сейчас Ксения пытается продать 11 вещей. В их числе: юбки, туфли, пиджаки, свитер, платье и накидка. Самыми дорогими лотами стали пиджак за 137 тысяч рублей и юбка за 87 тысяч рублей. Самая дешевая позиция: туфли за 16 тысяч рублей. Всего за свою одежду звезда хочет получить 809 тысяч 342 рубля.

Недавно Ксения Собчак вышла в свет люксового бренда за полмиллиона рублей. С дорогостоящей вещью телеведущая решила посетить пляж.

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