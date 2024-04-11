Kp.ru: журналистка Ксения Собчак потеряла на ресторане «Ветер» 18 млн рублей

Журналистка Ксения Собчак потеряла на ресторане «Ветер» 18 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Как сообщает источник, бизнес журналистки и ресторатора Антона Пинского потерпел убытки. В 2023 году они открыли в Санкт-Петербурге ресторан «Ветер». За прошлый год заведение принесло владельцам прибыль в 42 млн рублей, однако затраты оказались больше. Отмечается, что Собчак потеряла на ресторане 18 млн.

На данный момент ни журналистка, ни ресторатор никак не комментировали сообщение СМИ.

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