Ксения Собчак вышла в свет с сумкой за полмиллиона рублей

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак появилась на пляже с дорогостоящей сумкой. Соответствующие снимки звезда разместила в своем микроблоге.

В кадре журналистка предстала в элегантном черном платье с уникальным воротником, который дополнен большой соломенной шляпой, солнцезащитными очками, золотыми браслетами и кольцами. При этом главным дополнением пляжного наряда Собчак стала выполненная из рафии сумка-шоппер от YSL. Стоимость такой сумки на сайте парижского дома высокой моды достигает 490 тысяч рублей.

Стоит отметить, что фото были сделаны в Дубае, куда журналистка вместе с семилетним сыном отправилась на отдых. На время отпуска знаменитость остановилась в одном из самых дорогих отелей в мире — Burj Al Arab.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак снимет документальный фильм про певицу Аллу Пугачеву.

Также мы писали, что Собчак заработала на ресторанном бизнесе 6,9 млн рублей.