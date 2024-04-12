Журналистка Ксения Собчак купила картину Эльмира Сафина за 443 тыс. рублей. Знаменитость рассказала о приобретении в Telegram-канале.

В Москва состоялась ярмарка современного искусства Catalog. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса: Эвелина Хромченко, Ирена Понарошку, Александра Ревенко. Не стала исключением и Собчак. По словам Ксении, она присмотрела для себя многие полотна, однако купила только одно. Теперь в коллекции журналистки есть работа Эльмира Сафина из серии «Челночницы».

На официальном сайте художника картина оценивается в 4 400 евро. Это почти 443 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак распродает гардероб на миллион рублей. Самый дорогой лот — туфли за 137 тыс. рублей. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что журналистка Ксения Собчак потеряла на ресторане «Ветер» 18 млн рублей. Знаменитость открыла в 2023 году бизнес в Санкт-Петербурге.