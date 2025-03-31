Журналистка Барабаш предстанет перед судом по делу о фейках о ВС РФ

Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ в отношении журналистки и кинокритика Екатерины Барабаш направлено в суд. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает ТАСС.

«Екатерина Барабаш, обвиняемая по п. „д“ ч. 2 ст. 207. 3 УК РФ, предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», — приводит агентство заявление ведомства.

Как уточняется, Барабаш с 16 марта по 5 августа 2023 года под видом достоверной информации распространяла в социальных сетях ложь о российской армии в ходе специальной военной операции на Украине.

25 февраля женщина была задержана. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что суд в Москве заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* (признан в России иноагентом) за фейки о российской армии. Позже он получил 8 лет колонии.

*признан в России иноагентом