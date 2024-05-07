Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки о ВС РФ

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* (настоящее имя Дмитрий Иванов — признан в России иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии. Карточка дела появилась на сайте суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении ютубера меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Иванов* находится в розыске с декабря 2022 года. В сентябре минувшего года против него возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российской армии. Поводом стали опубликованные россиянином видео о событиях в Мариуполе. Помимо этого, блогер выступал с критикой официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Известно, что блогер уже несколько лет проживает за пределами России. Канал Иванова* был заблокирован еще в 2023-м.

Ранее стало известно, что украинская прокуратура предъявила обвинение народному артисту РФ Василию Герелло за поддержку СВО.

Также мы писали, что суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря** (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках.

*(признан в России иноагентом)