Сейчас блогер проживает за рубежом: Камикадзе Ди* заочно получил восемь лет колонии

Тверской суд Москвы вынес решение по делу блогера Дмитрия Иванова*(признан иноагентом на территории России), более известного как Камикадзе Ди*. Его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ, передает ТАСС со ссылкой на корреспондентов.

Заседание проходило без участия Иванова*, так как он уехал за рубеж. Признанного виновным блогера заочно приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили администрировать сайты в течение 4 лет. Таким образом суд полностью удовлетворил прошение стороны обвинения.

В отношении Иванова* возбудили уголовное дело после публикации им скандальных роликов. В одном из них он рассуждает о событиях в Мариуполе, а в другом в негативном ключе отзывается об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее сообщалось, что продюсера «9 роты» Александра Роднянского** (признан иноагентом на территории России) заочно приговорили к 8,5 года колонии. Соответсвующее решение вынес суд в Москве.

*признан иноагентом на территории России

**признан иноагентом на территории России