Журналистка Алена Жигалова защитила Ольгу Бузову после критики Полины Гагариной. Об этом сообщает NEWS.ru.

В недавнем интервью Полина раскритиковала вокальные данные Ольги. По словам Гагариной, она не считает Бузову певицей. Узнав о словах Полины, Жигалова встала на защиту Ольги. Алена отметила, что на эстраде есть много артистов, выделяющихся не вокалом, а харизмой.

«Полина Гагарина пусть нос свой не сует. Пусть записывает песни и сидит в жюри шоу «Голос» который год. Что она там делает — непонятно», — высказалась журналистка.

По мнению Алены, если человек достиг высот, значит, он талантлив.

Ранее сестра Ольги Бузовой ответила на вопрос о конфликтах с певицей. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также Ольга Бузова призналась, что ее просят петь под фонограмму на съемках телешоу.