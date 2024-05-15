«Вся эта звездность»: сестра Ольги Бузовой ответила на вопрос о конфликтах с певицей

Сестра Ольги Бузовой Анна заявила, что у них с певицей нет конфликтов. Она пообщалась с корреспондентом сайта «Страсти» на мероприятии в честь 20-летия артистки на ТВ.

Исполнительница хита «Мало половин» пригласила коллег, друзей и журналистов на встречу по поводу важной даты – ее 20-летия на телевидении. Бузова очень ждала встречи с родной сестрой Анной. СМИ часто писали, что девушки в последнее время мало общаются, а, возможно, даже поругались. Но сестра знаменитости призналась, что сейчас они в хороших отношениях.

«Я счастлива, что у меня такая потрясающая, невероятная сестра, которую я очень люблю. Она потрясающий человек, очень добрая и открытая. Вся эта звездность, она ко мне не имеет никакого отношения», – поделилась Анна.

Журналисты спросили о конфликтах между родственницами.

«Конфликты случаются везде и со всеми, но у нас с Олей сейчас все хорошо», – заявила девушка.