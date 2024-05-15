«Нас даже просят»: Ольга Бузова рассказала об использовании фонограммы

Поющая телеведущая Ольга Бузова в ходе мероприятия в честь своего 20-летия на телевидении откровенно рассказала корреспонденту сайта «Страсти» об использовании фонограммы.

«Голос всегда идет со звуком, и истинное наслаждение получает мой директор и звукорежиссер, потому что он слышит все, каждый мой вдох и выдох», - сказала исполнительница хита «Мало половин».

При этом Ольга подчеркнула, что на съемках телевизионных программ артистов просят подготовить фонограмму, чтобы зритель получал хороший звук.

«Если говорить о телевизионных проектах, то нас даже просят делать хороший дабл и хороший плюс-минус, чтобы зритель получал хороший звук», - пояснила Бузова, кокетливо подмигнув журналистам после произнесения профессиональных терминов.

Ольга также пообещала продемонстрировать все наглядно в ходе мероприятия, на котором она представит новую песню и клип.