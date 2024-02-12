Журналистка Алена Жигалова раскритиковала методы работы 42-летней Ксении Собчак. Об этом стало известно в эфире шоу «Откровенно с Татаркой».

В новом выпуске шоу Алена раскритиковала метод работы коллеги. В качестве примера она привела интервью Ксении с Диной Саевой, во время которого она начала задавать гостье вопросы на запрещенную тему. Вот почему Жигалова считает, что у Собчак «нет ничего человеческого». Алена добавила, что всегда прислушивается к пожеланиям своих героев.

«Потому что на моей совести будет то, что может потом случиться», — заявила журналистка.

Алена рассказала о своем интервью с Виталием Гогунским. Актер попросил во время беседы не затрагивать его отношения с дочкой. По словам Жигаловой, она пошла ему навстречу.

«Он по-человечески попросил обойти тему в одном из моментов с дочкой, потому что это может навредить», — резюмировала Алена.

Ранее бывший муж погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак пожаловался на отсутствие помощи. Подробности смотрите в этой статье.

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