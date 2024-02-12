Татьяна Васильева стала жертвой мошенников

Актриса Татьяна Васильева потеряла 200 тысяч рублей из-за телефонных мошенников. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

В студии передачи актриса рассказала, как ее обманули телефонные мошенники. Как выяснилось, Васильевой позвонил неизвестный и сообщил, что по ошибке перевел ей 5 тысяч. Знаменитость решила вернуть ему обозначенную сумму. После перевода с ее счета стали списываться деньги.

«Я бежала по Тверской в пижаме. Пока добежала до банка, сняли 200 тысяч рублей. Я заблокировала карту, и только тогда все это остановилось», — сообщила знаменитость.

По словам актрисы, ей так и не вернули украденную сумму. Более того, этот случай далеко не единственный, когда Васильева пострадала от злоумышленников.

По воспоминаниям Татьяны, ей позвонил «сын» и сообщил, что сбил ребенка насмерть. После этого ей набрал «полицейский» и предложил решить ситуацию за 30 тысяч долларов. Однако Васильева решила сперва позвонить домой. Узнав, что с ее сыном все в порядке, она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

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